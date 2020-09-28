В России могут отменить ЕГЭ для тех, кто не поступает в вузы

В Рособрнадзоре обсуждают возможность отмены Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для выпускников, не собирающихся поступать в вузы.

Идея рассматривается в рамках анализа обращений по совершенствованию ЕГЭ, поступивших от сдавших экзамены, их родителей и учителей.

«Также поступили предложения отказаться от обязательной сдачи ЕГЭ всеми выпускниками школ и сохранить экзамены только для поступающих в вузы», – указано в обращении Рособрнадзора

Сбор идей и пожеланий по совершенствованию ЕГЭ проводится ежегодно. Желающие могли направить свои предложения на почту Рособрнадзора до 1 сентября.