Школьные каникулы в Псковской области начнутся по обычному графику в конце октября

Школьные каникулы в Псковской области пройдут по обычному графику в конце октября – начале ноября, продлевать их пока не планируется, сообщают региональные власти.
Ранее московскими властями было принято решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель – с 5 по 18 октября. Детские сады столицы в октябре продолжат работать по обычному графику.
По его оценке, эпидемиологическая ситуация в Псковской области «остаётся стабильной», и оснований как для продления каникул, так и для более раннего их начала пока нет.
По его словам, сейчас из-за случаев COVID-19 в Псковской области закрыто шесть классов, на дистанционном обучении и самоизоляции находятся 176 детей. При этом из-за ОРВИ в регионе закрыто три класса.
По данным оперштаба региона, на понедельник в Псковской области подтверждено 5398 случаев коронавируса. Выздоровели 4020 человек.