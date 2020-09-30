Школьные каникулы в Псковской области начнутся по обычному графику в конце октября

Школьные каникулы в Псковской области пройдут по обычному графику в конце октября – начале ноября, продлевать их пока не планируется, сообщают региональные власти.

Ранее московскими властями было принято решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель – с 5 по 18 октября. Детские сады столицы в октябре продолжат работать по обычному графику.

«В Псковской области каникулы начнутся традиционно, в конце октября – первую неделю ноября. Каждое учебное заведение принимает самостоятельно решение о точных датах начала и окончания каникул», — сказал председатель областного комитета по образованию Александр Седунов, чьи слова приводятся в сообщении в официальном Telegram-канале администрации региона.

По его оценке, эпидемиологическая ситуация в Псковской области «остаётся стабильной», и оснований как для продления каникул, так и для более раннего их начала пока нет.

«Решение о продлении каникул принимает оперативный штаб по коронавирусу, в настоящее время показаний мы не видим, чтобы выносить этот вопрос на обсуждение», — отметил Седунов.

По его словам, сейчас из-за случаев COVID-19 в Псковской области закрыто шесть классов, на дистанционном обучении и самоизоляции находятся 176 детей. При этом из-за ОРВИ в регионе закрыто три класса.

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По данным оперштаба региона, на понедельник в Псковской области подтверждено 5398 случаев коронавируса. Выздоровели 4020 человек.