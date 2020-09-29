Антикоронавирусные изменения, школьные каникулы: главное в Ленобласти за 29 сентября

В Ленинградской области готовится ряд важных антикоронавирусных изменений. Кроме того, стала известна судьба осенних каникул, появилась информация о новых зараженных коронавирусом.

Антикоронавирусные изменения

В Ленинградской области планируется усилить контроль за соблюдением масочного режима, в связи с этим предприятия торговли и услуг ждут рейды. Среди нововведений — усиление соблюдения специального режима работы социальных учреждений (термометрия, проветривания, санитарная обработка), возобновление санобработки общественных пространств. Также предлагается вводить часы обслуживания для пенсионеров в торговле, сфере услуг и учреждениях здравоохранения. Муниципальные учреждения выборочно переведут на «удаленку». В «красной» и «желтой» зонах коронавирусных ограничений планируется ввести запрет на проведение массовых мероприятий.

Ограничения на количество детей

В Ленобласти приняли решение снять ограничения по количеству детей в группах детских садов. Так, сейчас в «красной» зоне, куда входит только Всеволожский район, группы могут состоять не более чем из 17 человек.

В Ленинградской области на дистанционное обучение перевели 1362 ученика из 46 классов 14 школ Гатчинского, Выборгского, Всеволожского и Сланцевского районов. На «дистанционке» также оказались 394 студентка Бегуницкого агропромышленного техникума. Всего коронавирус подтвержден у 35 учеников и воспитанников школ и детских садов, а также 23 педагогов и воспитателей.

Школьные каникулы

Власти Ленинградской области не планируют перенос осенних школьных каникул из-за распространения COVID-19. Как и планировалось, школьники будут отдыхать с 26 октября по 3 ноября. Аналогичных планов придерживаются власти соседнего Санкт-Петербурга.

Новые зараженные

Управление Роспотребнадзора по Ленобласти сообщает о 67 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших — 8 100, полностью выздоровели при этом — 5129 человек. Умерли — 98. Был опубликован список список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

«Десяткино 2.0» стал площадкой для клипа

Музыканты группы «ДДТ» во главе с Юрием Шевчуком сняли клип на песню с рабочим названием «Лето» на этажах ЖК «Десяткино 2.0». Как объяснил лидер ДДТ, недостроенный ЖК был выбран по причине своей фактурности. Сейчас дом создаёт образ изолированного человека в своём микромирке, в капсуле-квартире. «Лето» предполагается монтировать около двух недель, после чего клип будет выпущен.

Перезахоронили военнопленных и мирных жителей

На территории мемориального комплекса «Лысая гора» в Луге перезахоронили останки 134 человек, казненных немецко-фашистскими оккупантами в 1941-1942 годах. Погибшие в годы ВОВ были обнаружены в 2020 году участниками лужского поискового отряда «Витязь» проекта «Без срока давности» во взаимодействии со следственными органами. В годы оккупации в Луге находилось несколько фильтрационных лагерей для военнопленных и мирного населения, где заключенных уничтожали по национальной и партийной принадлежности.

Пропал самый красивый шпиц

Шпиц по кличке Кнопа получил статус самого красивого в России на московской Национальной выставке. Собака проживает с хозяйкой Викторией в Гатчине. Неделю назад у нее украли двух собак — маму титулованного животного и ту же Кнопу. Двор очень хорошо изолирован, поэтому самостоятельно сбежать они не могли.

Заводчица боится, что люди, которые забрали собак, хотят заработать на их щенках. При этом есть большой риск, что животные погибнут при родах, поскольку воры не захотят обращаться к ветеринару — собак слишком хорошо знают.