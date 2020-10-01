В Ленобласти 75 новых случаев заражения коронавирусом — данные на 1 октября

В Ленобласти на утро 1 октября зафиксированы 75 новых случаев коронавируса. В настоящее время неизвестно в каких районах появились новые зараженные.

В России подтвержден 8 945 случаев новой коронавирусной инфекции в 85 регионах, из них 2 426 случаев (27,1%) не имели клинических проявлений болезни. Общее число заболевших — 1 185 231 человек.

Как сообщает оперштаб, за сутки зарегистрировано 169 летальных случаев. За весь период от коронавирусной инфекции скончались 20 891 человек. При этом за сутки выздоровели 5 985 человек, общее число — 964 242.