Михаил Ильин обсудил обращение с отходами с руководителем РЭО Ильей Гудковым

Зампред правительства Ленинградской области Михаил Ильин обсудил организацию системы обращения с отходами и процесса раздельного сбора мусора с руководителем Российского экологического оператора (РЭО) Ильей Гудковым.

Встреча состоялась 1 октября. Илья Гудков отметил важность программы по внедрению раздельного сбора и поделился соответствующим опытом Московской области.

«Нужна продуманная цепочка всех этапов. В Ленинградской области необходимо создать кластер по обращению с ТКО», – подчеркнул Михаил Ильин

На встрече присутствовали председатель областного комитета по обращению с отходами Алексей Пименов, руководитель «УКООЛО» Антон Бучнев, руководитель отдела экологической экспертизы «РЭО» Евгений Вепринцев и заместитель руководителя департамента «РЭО» Дмитрий Моцкало.