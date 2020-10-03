Выборгским активистам придется пересмотреть планы из-за коронавируса

В Выборгском районе отменяются массовые мероприятия из-за роста заболеваемости коронавирусом. Запрет распространяется в том числе на акцию-митинг по поводу «дела Болучевского».
Экс-глава местного комитета финансов Александр Болучевский был задержан в начале сентября по подозрению в хищении. Точная сумма неизвестна, однако сам он утверждал о 680 млн рублей, пишет Online47.
Сейчас Болучевский находится под стражей. После случившегося в районной администрации произошли кадровые перестановки, в ходе которых были уволены семь человек. Ожидается, что часть похищенных средств удастся вернуть в бюджет.
Местный житель Алексей Соколов ранее подал уведомление о проведении митинга 4,5 и 6 октября. Как сообщает Мойка78, настоящей целью митинга является даже не «дело Болучевского», а самопиар перед предстоящей парламентской кампанией 2021 года. Соколов уже пытался выдвигаться в местный совет депутатов, но не получил поддержку избирателей.
Администрация Выборгского района согласовала митинг, но из-за роста заболеваемости коронавирусом Александр Дрозденко подписал постановление о переходе Гатчинского и Выборгского районов в «красную» зону, которая подразумевает ограничения на массовые мероприятия. Согласование по митингам отозвано.
Ранее Геннадий Орлов рассказал, как изобличили Александра Болучевского. По его словам, все началось с запроса налоговой инспекции в «Финансово-бухгалтерский центр», который заключил договоры с определенными фирмами — им перевели деньги из районного бюджета через комитет финансов, который на тот момент возглавлял Болучевский.