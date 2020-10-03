Выборгским активистам придется пересмотреть планы из-за коронавируса

В Выборгском районе отменяются массовые мероприятия из-за роста заболеваемости коронавирусом. Запрет распространяется в том числе на акцию-митинг по поводу «дела Болучевского».

Экс-глава местного комитета финансов Александр Болучевский был задержан в начале сентября по подозрению в хищении. Точная сумма неизвестна, однако сам он утверждал о 680 млн рублей, пишет Online47.

Сейчас Болучевский находится под стражей. После случившегося в районной администрации произошли кадровые перестановки, в ходе которых были уволены семь человек. Ожидается, что часть похищенных средств удастся вернуть в бюджет.