Назван секрет варки идеальных яиц

Китайское издание Sohu пишет, что достаточно придерживаться одного простого правила и в таком случае скорлупа не будет прилипать к сваренному яйцу.

Так, вареные яйца будут идеальными, если не опускать их в кипящую воду, а сначала подержать в холодной на протяжении десяти минут. После варки следует проделать ту же процедуру. Благодаря такому способу вкус продукта не портится, а скорлупа легко очищается. Белок и желток внутри остаются нежными.

Ранее были названы полезные для иммунитета осенние ягоды. Так, польза клюквы объясняется содержанием витаминов, микро-и макроэлементов, флавоноидов, сахара и органических кислот.