Число заразившихся COVID-19 в Санкт-Петербурге превысило 44,3 тыс человек, выздоровели 29,7 тыс

Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 44,3 тысячи, при этом выздоровели более 29,7 тысячи человек, сообщает городской оперативный штаб.

За последние сутки в Петербурге выявили 392 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

«Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 44 358 случаев заражения COVID-19. Скончались 3059 человек. Выздоровело 29 743 человека», — говорится в сообщении.

За последние сутки в Санкт-Петербурге обследовано на коронавирус 21 004 человека. Под медицинским наблюдением находится 2676 человек, из них 33 — в обсерваторе, 695 — контактные, 1948 — на самоизоляции.