Еще одна больница в Санкт-Петербурге возобновила прием больных с COVID-19

Больница Святителя Луки в Санкт-Петербурге возобновила приём больных с коронавирусной инфекцией, сообщает аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева.

«За последние сутки в больницы госпитализированы 222 петербуржца с коронавирусом. Число госпитализаций за последнюю неделю увеличилось на 17%. В связи, с чем принято решение о возобновлении приёма больных с COVID-19 в больницу Святителя Луки в соответствии с разработанным оперативным планом», — говорится в сообщении.

В больнице Святителя Луки открыты 140 коек для оказания помощи больным с COVID-19.

«Мы стараемся не привлекать к оказанию помощи пациентам с коронавирусом крупные стационары, в которых продолжают оказывать экстренную и плановую медицинскую помощь. Но ситуация, к сожалению, ухудшается – число новых случаев заражения ежедневно растет. Важно, чтобы петербуржцы проявили ответственность и соблюдали масочный режим для безопасности своих родных и близких», — отметил Эргашев, слова которого приводятся в сообщении.

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В настоящее время в Санкт-Петербурге в 13 взрослых и в одном детском стационарах развёрнуты 4640 коек для оказания помощи пациентам с коронавирусом, свободны 671 койка.