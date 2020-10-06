В России появится Фонд защиты детей

Владимир Путин подписал указ о создании в России Фонда защиты детей. Он займется защитой прав детей и созданием условий для их всестороннего развития и воспитания.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно тексту документа, фонд будет общероссийской организацией, учредителем которой выступит Минпросвещения. В составе учредителей также будут Общероссийский общественно-благотворительный Российский детский фонд и Международная ассоциация детских фондов.

На съезде организации будут выбирать руководителя сроком на пять лет. Финансированием займется правительство.

Ранее ivbg.ru писал, что пособие на детей трех-семи лет для малоимущих могут увеличить в 2021 году. Сейчас средняя сумма пособия составляет 5,5 тыс. рублей. В Министерстве труда считают целесообразной возможность дифференциации пособия в 2021 году, потому что этих денег недостаточно, чтобы вывести семьи из бедности.