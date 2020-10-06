Раскрыта цена одной дозы отечественной вакцины от коронавируса

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев сообщил, что цена одной дозы отечественной вакцины от коронавируса не превысит 1 тыс. рублей.

«Мы понимаем, что тариф может быть достаточно высоким, скажем, в пределах тысячи рублей, до тысячи рублей за одну дозу, так как [вакцины] выпускаются относительно маленькими партиями, и для расширения производства им нужен капитал», — сказал Артемьев.

Он также отметил, что тариф на препарат еще не установлен, но в будущем цена дозы будет снижаться.

Ранее в Минздраве сообщили, что вакцина от коронавируса станет доступной для россиян в конце августа. На сегодняшний день еще два крупных предприятия внедряют свою технологию под производство вакцины, поэтому непосредственно ее ввод начнется в указанный период.