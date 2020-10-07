Появилось видео задержания налетчика на пункт приема металлолома в Выборге

Ранее ivbg.ru рассказывал, что 30 сентября в пункт приема металла в Выборге зашел неизвестный и, угрожая пистолетом работнику, выстрелил в стену. После забрал из кассы 50 тысяч рублей и скрылся с места преступления.

Полиции удалось задержать подозреваемого по “горячим следам”, им оказался 38-летний безработный житель Выборга. При обыске у мужчины дома нашли целый арсенал оружия, боеприпасов: три карабина, пистолет-пулемет, 70 капсюлей-воспламенителей, более 300 пуль, 67 пистолетных магазинов, банки с порохом, и более тысячи патронов различного калибра.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.