Неизвестный вскрыл магазин в Сертолово, но ничего не украл

Попытка кражи из продуктового магазина в Сертолово произошла в ночь на вторник, 6 октября.

Неизвестный разбил окно и залез в торговый зал. Но, по словам сотрудницы магазина, ничего не пропало. Отмечается, что магазин не оборудован сигнализацией и видеонаблюдением, на окнах не установлены решетки. Полиция разыскивает злоумышленника. Как сообщили очевидцы, что в эту ночь видели, как через окно вылез лысый мужчина с татуировкой в виде звезды или креста на правой кисти.

Ранее мы рассказывали, что вор украл деньги из ящика для пожертвований в храме Гаврилово.