У деревни Курята ищут 81-летнюю пенсионерку

В полицию Бокситогорского района 6 октября около 19:00 обратилась жительница Пикалево, разыскивающая 81-летнюю маму.

Пожилая женщина утром ушла в лес из дома в деревне Курята. Последний раз на звонок дочери она ответила около 17:00, сообщив, что идет по дороге.

К поискам подключены сотрудники аварийно-спасательной службы Бокситогорска.