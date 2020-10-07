У деревни Курята ищут 81-летнюю пенсионерку

В полицию Бокситогорского района 6 октября около 19:00 обратилась жительница Пикалево, разыскивающая 81-летнюю маму.
Пожилая женщина утром ушла в лес из дома в деревне Курята. Последний раз на звонок дочери она ответила около 17:00, сообщив, что идет по дороге.
К поискам подключены сотрудники аварийно-спасательной службы Бокситогорска.
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05.10.2020 308