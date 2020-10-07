Из Петербурга в Выборг, Зеленогорск и Сосново пустят дополнительные электрички

В эти выходные, 10 и 11 октября, будут курсировать дополнительные поезда между Выборгом, Зеленогорском, Сосново и Петербургом.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании, это сделано для улучшения качества обслуживания пассажиров. Появятся следующие поезда: Выборг (11.02) — Петербург (12.17), Петербург (11.30) — Выборг (12.45), Петербург (16.25) — Зеленогорск (17.23), и Зеленогорск (18.02) — Петербург (18.59). Только в воскресенье, 11 октября, отправятся составы. Петербург (14.39) — Сосново (16.18) и Сосново (16.48) — Петербург (18.30).

Подробнее с расписанием можно ознакомиться на станциях и вокзалах, а также на сайте РЖД.