Всероссийская перепись населения стартовала в отдаленных районах России

Начнется первая цифровая перепись в России с отдельных труднодоступных территорий в Республике Тыва, Томской области и Ямало-Ненецком автономном округе. Именно туда 1 октября выдвинулись первые переписчики.

В Ленинградской области Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. Ранее планировалось, что Всероссийская перепись населения пройдет в период с 1 по 31 октября 2020 года. Нововведением станет применение цифровых технологий, среди которых:

возможность удаленно заполнить переписной лист на портале госуслуг (gosuslugi.ru);

применение переписчиками планшетов при поквартирном обходе;

возможность внести данные о себе в многофункциональных центрах оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

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Как уже ранее писал ivbg.ru, осенью 2018 года в России прошла пробная перепись населения, в которой приняло участие 11597 жителей Ленобласти, что составило 0,6% от всего населения региона. По данным на 1 декабря 2018 года численность населения Ленобласти составила 1 млн 843,6 тысяч человек.