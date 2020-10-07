МЧС предупреждает жителей Ленобласти о густом тумане

В ближайшие часы на территории Ленобласти ожидается густой туман с видимостью менее 500 метров, МЧС просят водителей и пешеходов быть внимательными.

Плохая видимость прогнозируется с 20.00 до 23.00 часов 7 октября. Также сильный туман окутает отдельные районы Ленобласть утром и ночью четверга, 8 октября. В связи с этим автомобилистов просят быть особенно аккуратными на дорогах. Рекомендуется снизить скорость до 20 километров в час, а лучше вовсе во время тумана отказаться от поездок на машине.

Ранее мы сообщали, что 8 октября утром и днем в большинстве районов Ленобласти ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. Температура воздуха ночью +6…+11 гр., местами до +3 гр., днем столбики термометров покажут +12…+17 гр.