В Волхове установили стеллаж для буккроссинга – бесплатного обмена книгами

Стеллаж установлен 7 октября у здания администрации Волховского района в рамках марафона добрых дел «Непоправимая польза».
Стеллаж предназначен для буккроссинга – обмена книгами. На стенки нанесены изображения и хэштег #Волховчитает, с помощью которого о возможности обмена книгами можно рассказать в социальных сетях.
Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в Волхове открыли новый скейт-парк. Церемония открытия состоялась также 7 октября. В день открытия для всех желающих организовали мастер-классы под руководством чемпионов России и мира.
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