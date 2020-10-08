В Волхове установили стеллаж для буккроссинга – бесплатного обмена книгами

Стеллаж установлен 7 октября у здания администрации Волховского района в рамках марафона добрых дел «Непоправимая польза».

Стеллаж предназначен для буккроссинга – обмена книгами. На стенки нанесены изображения и хэштег #Волховчитает, с помощью которого о возможности обмена книгами можно рассказать в социальных сетях.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в Волхове открыли новый скейт-парк. Церемония открытия состоялась также 7 октября. В день открытия для всех желающих организовали мастер-классы под руководством чемпионов России и мира.