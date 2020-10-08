Педагоги из Ленобласти едут учить «живые уроки»

Занятия по истории и краеведению для педагогов пройдут на «Дороге жизни», на маршруте «Государевой дороги» и в Выборге.

Федеральный туристско-образовательный проект «Живые уроки» стартует 27 октября. Первыми на занятия отправятся педагоги из Пскова, которые посетят Выборг. Участники из Петербурга побывают на Невском пятачке, в музее «Прорыв Блокады Ленинграда», в Шлиссельбурге, посетят мемориальный комплекс «Лемболовская твердыня», музей «На Кексгольмском направлении», крепость «Корела» в Приозерске и музей живой истории «Пограничная застава».

Педагоги Ленобласти отправятся по маршруту «Государева дорога» — это новый туристический маршрут, который объединит Тверскую, Московскую, Новгородскую и Ленинградскую области и познакомит гостей с историей Российского императорского дома. Маршрут пройдет рядом с новой автомобильной трассой М-11 «Москва – Санкт-Петербург», вдоль которой расположены дворцы и усадьбы царских времен. Основными городами для остановок туристов в 47 регионе станут Любань, Тосно и Гатчина.