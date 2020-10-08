Слет молодых предпринимателей, руководителей коворкинг-центров и центров молодежного инновационного творчества Ленобласти пройдет 9 октября.

Участники примут участие в мастер-классах, круглом столе, аналитической игре и мотивационной сессии, а успешные представители бизнес-сообществ Ленобласти проведут для них тренинги. Помимо этого начинающие предприниматели смогут представить свои проекты на “суд” экспертной комиссии. К слову, слет молодых предпринимателей проводится в Ленобласти уже шесть лет.

Ранее мы рассказывали, что центр инноваций социальной сферы Фонда поддержки предпринимательства Ленобласти запускает маркетплейс для ЗОЖ бизнеса Ленобласти.