Семь учеников школы Санкт-Петербурга обратились к медикам с жалобами на отравление

С подозрением на отравление за помощью к медицинским работникам обратились семь учеников школы №15 Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе Василеостровского района города.

«В детское поликлиническое отделение №1 городской поликлиники №4 Василеостровского района накануне поступило семь вызовов с жалобами, похожими на отравление. Из всех осмотренных детей диагноз гастроэнтерит подтвердился у одного ребёнка», — говорится в сообщении пресс-службы района.

В районной администрации уточнили, что сейчас шесть детей находятся под наблюдением медицинских работников с признаками ОРВИ.

«Заболевшему ребёнку назначено лечение, он остаётся дома под наблюдением участкового педиатра, его состояние удовлетворительное, в госпитализации не нуждается», — добавили в пресс-службе.

Вам будет интересно Глава СК поручил доложить о расследовании дела об отравлении детей в бассейне в Санкт-Петербурге Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела об отравлении восьмерых детей парами хлора в бассейне в... 22.09.2020 189

Ситуацию контролируют специалисты отделов образования и здравоохранения районной администрации.