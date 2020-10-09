Семь учеников школы Санкт-Петербурга обратились к медикам с жалобами на отравление

С подозрением на отравление за помощью к медицинским работникам обратились семь учеников школы №15 Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе Василеостровского района города.
«В детское поликлиническое отделение №1 городской поликлиники №4 Василеостровского района накануне поступило семь вызовов с жалобами, похожими на отравление. Из всех осмотренных детей диагноз гастроэнтерит подтвердился у одного ребёнка», — говорится в сообщении пресс-службы района.
В районной администрации уточнили, что сейчас шесть детей находятся под наблюдением медицинских работников с признаками ОРВИ.
«Заболевшему ребёнку назначено лечение, он остаётся дома под наблюдением участкового педиатра, его состояние удовлетворительное, в госпитализации не нуждается», — добавили в пресс-службе.
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22.09.2020 189
Ситуацию контролируют специалисты отделов образования и здравоохранения районной администрации.