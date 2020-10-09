Россияне отдали предпочтение более дешевому мясу в 2020 году

В России в 2020 году упало потребление баранины на 3,8%, говядины — на 2,1%, птицы — на 1,4%. Это связано с переходом граждан на более дешевое мясо.

Так, в январе-сентябре из всех видов мяса россияне увеличили потребление только свинины — на 5%. От говядины жители страны стали отказываться из-за высокой цены, а на баранину негативно повлияли ограничения Россельхознадзора, пишет «Коммерсантъ».

Увеличение производства свинины на 10% позволило снизить оптовую цену на этот вида мяса на 4-5%. Рост потребления эксперты также объясняют затянувшейся теплой погодой, которая удлинила сезон шашлыков.

Ранее эксперт рассказал, как защититься от смертельно опасного мяса курицы, найденного в магазинах Санкт-Петербурга. Например, продукция должна быть «без синюшного цвета, без подтеков». Шкура (при ее наличии) должна быть без остатка перьев и не отходить от мяса.