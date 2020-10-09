Петербуржцев предостерегли от заражения коронавирусом в очередях за покупками

В Санкт-Петербурге магазины и торговые центры продолжают работать несмотря на ежедневный рост числа заболеваний коронавирусом. Горожан предостерегли от заражения в очередях в преддверии праздников.

Власти города регулярно напоминают петербуржцам о необходимости соблюдать ограничительные меры, однако от планов возвращаться к карантину и закрывать торговые центры, магазины и рестораны пока что хотят воздержаться. Тем не менее, сейчас в ТРЦ трафик по сравнению с прошлым годом упал на 24%. Эксперт считает, что это продлится недолго из-за новогодних праздников, которые создадут толкучки и очереди в магазинах, сообщают «Невские новости».

Некоторые магазины в особенности заботятся о безопасности своих покупателей, поэтому пускают внутрь лишь определенное количество людей. Остальные же — стоят в километровых очередях на улице. На одном месте и часто прижатые друг к другу шопоголики могут прождать несколько часов, коротая время за разговорами с незнакомцами без масок. С наступлением зимы горожанам грозит и переохлаждение, которое ослабляет организм и тем самым создает благоприятную среду для вирусов, считает иммунолог Марина Аплетаева. По словам специалиста, раньше это называлось простудой. Сейчас же это либо вирусная, либо бактериальная природа.

«Почему бывает так, что человек замерз и заболел? Это связано с тем, что организм переохлаждается. Переохлаждение — это длительное охлаждение в некомфортной температурной среде. Мы неправильно оделись, может быть, человек надел легкую обувь. Не окунание в прорубь, а именно длительное. Плюс ожидание на одном месте – отсутствие движений. Это может стимулировать снижение иммунитета. И на этом фоне даже те вирусы, которые не проявили бы себя, потому что иммунитет сработал бы, попадут», — заявила иммунолог.

В силу того, что от Нового года никуда не деться, гражданам стоит отдать предпочтение покупкам товаров онлайн, если есть такая возможность, считает психолог Любовь Беляева.

Покупки являются одним из самых доступных источников эмоций, поэтому во время выборы той или иной вещи человек пытается себя успокоить и восполнить позитивные эмоции.