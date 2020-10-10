В Ленобласти за сутки выявили 96 зараженных коронавирусом — данные на 10 октября

В Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 96 человек, в Санкт-Петербурге — у 501 Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 10 октября.

В России за указанный период выявлено 12 846 новых случаев коронавируса (всего 1,28 млн), зафиксировано 197 летальных исходов (всего 22,4 тыс.). Полностью выздоровел при этом 6 781 человек (всего 1,01 млн).

По информации Online47, в строительном городке под Киришами коронавирус подтвердился у 23 работников-вахтовиков. У большинства из них – симптомы не проявились. За заболевшими наблюдают врачи. Информация проверяется.

Ранее ivbg.ru писал, что в Ленобласти в «красной» зоне разрешили развлечения. Речь идет о парках развлечений, которые теперь могут работать только на улице. При этом в «красной» зоне вводится ограничение на заполняемость до 12 человек для детских центров и игровых комнат, но не более 1 человека на 4 кв.м. Соблюдение масочного режима обязательно. Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области: