Один человек погиб в массовой драке в Шушарах

Сегодня, 10 октября, около 6 утра в полицию поступило сообщение о массовой драке у дома №14 на территории ЖК «Ленсоветовский» в Шушарах.

Прибывшие на место полицейские увидели группу людей, которые жестоко избивали одного мужчину. Он вскоре скончался от полученных травм до приезда скорой помощи. В полицию доставили шестерых человек для выяснения обстоятельств, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

«Во дворе всё происходило. Его[потерпевшего] волоком притащили на детскую площадку и стали добивать», — приводит 78.ru слова очевидицы, вызвавшей службу спасения.

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее полиция арестовала мужчину, забившего до смерти своего знакомого в Красном Бору. Они распивали алкоголь, а затем на почве личной неприязни вспыхнула ссора.