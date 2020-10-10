Под Лугой откроют музей, посвященный ВОВ

Под Лугой нашли трехметровое кирпичное сооружение. Им оказалась долговременная огневая точка, относящаяся к части Лужского оборонительного рубежа.

Сооружение было построено в 1941 году в целях сдерживания наступления немецких войск в направлении Ленинграда, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

По словам председателя поискового объединения Николая Бухтиярова, обнаруженный дот не единственный: скорее всего, во время Великой Отечественной войны на этой территории находились артиллерийские орудия крупного калибра. Принято решение восстановить сооружение и открыть в нем музей.

Ранее ivbg.ru писал, что останки 36 солдат Красной армии захоронили на берегу Свири. Имена павших бойцов удалось восстановить благодаря работе поисковых отрядов «7 армия», «Переправа», «Свирский рубеж» и «Свирь».