Школьница отравилась алкоголем и впала в кому в Волосово

Вчера вечером, 10 октября, на телефон экстренных служб «112» поступило сообщение о происшествии на проспекте Вингиссара в Волосово.

Так, неподалеку от одного из домов нашли 14-летнюю школьницу. По предварительным данным, она отравилась этанолом. Подростка доставили в больницу в тяжелом состоянии, сейчас она находится в коме, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Мать девочки лишена родительских прав. Школьница проживает с 58-летней бабушкой. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее школьницу в сильном наркотическом опьянении госпитализировали в Волхове. Ее доставили в приемный покой районной больницы Волховского района.