Отопление в Светогорске и новые зараженные: главное в Ленобласти за 11 октября

В Выборге состоялись «Чистые игры», а жители Светогорска ждут отопление. В Тихвине продолжается восстановление Введенского монастыря. Появилась информация о новых зараженных коронавирусом.

Отопление в Светогорске

Жители Светогорска решили уточнить, решат ли в городе вопрос отоплением до конца октября. Соответствующий вопрос был задан в Instagram губернатору Ленобласти. Александр Дрозденко ответил, что из резервного фонда еще в августе были выделены деньги на ремонт аварийного участка магистральной сети, которая обеспечивает тепло в домах Северного микрорайона. С 12 октября будут закончены подготовительные работы и начнутся основные, благодаря чему местных жителей обеспечат теплом и горячей водой на всю зиму. Тем не менее, если температура воздуха упадет ниже допустимой, то работы прекратят до установления приемлемых показателей.

Новые зараженные

В Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 117 человек. Всего в регионе зафиксировано 9145 зараженных, при этом полностью выздоровело 5388 человек (58,9%). Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

«Чистые игры»

В Выборге состоялись «Чистые игры». Десять команд численностью до четырех человек каждая собирали пластик, металл, стекло и покрышки. На все отводилось 60 минут. За мусор участникам начисляли баллы: мешок пластиковых бутылок — 9 баллов, мешок смешанного мусора — 5 баллов. Набравшая больше мусора и баллов команда побеждает в соревнованиях.

Международный проект «Чистые игры» реализуется одновременно в России и США. В Ленинградской области экологические соревнования проходят в Выборге, в Лодейном поле, в Гатчине и в деревне Малое Карлино Ломоносовского района.

Ремонт Введенского монастыря

В Введенском православном женском монастыре в Тихвине за счет добровольных пожертвований заменили крышу большого сестринского корпуса. Для восстановления монастыря следует проделать еще много шагов и обновление крыши — один из них. Монастырь строился одновременно с Тихвинским Богородичным Успенским монастырем по указу Ивана Грозного.

День работника сельского хозяйства

Александр Дрозденко поздравил жителей Ленинградской области с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Губернатор отметил, что благодаря неустанному труду АПК Ленобласти является одним из лучших в России — здесь производится почти 40% всей продукции СЗФО. Также регион занимает первое место по производству яиц и молочной продукции коров, второе место по поголовью птицы, третье — по выращиванию форели, пятое — по производству мяса птицы, седьмое — по производству молока в сельхозорганизациях.