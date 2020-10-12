Не пора ли в отставку выборгскому руководству? По «делу Болучевского» вопросов больше, чем ответов

Скандал месячной давности с предполагаемыми многомиллионными хищениями из бюджета Выборгского района продолжает набирать обороты. «Дело Болучевского» обрастает новыми подробностями, спорными гипотезами и уголовными делами.

В некоторых СМИ уже прозвучали предположения, что экс-глава комитета финансов Выборгского района Александр Болучевский за последние 5 лет мог украсть даже не 680 млн рублей (как сам же чиновник признался в минуты задержания и душевного потрясения, но подтвердить пока не может ни он, ни следствие), а 800 млн. Некоторые «горячие головы» уже начинают плюсовать эти цифры.

В реальности, факт в том, что сразу несколько ведомств пытаются найти следы похищенных денег и установить реальные суммы ущерба. Уголовные дела возбуждаются по каждому сомнительному платежу из тех, что проходили через ведомство Болучевского. Вполне вероятно, что по итогам масштабных проверок реальная сумма ущерба окажется в разы меньше, чем сегодня подозревают и активно обсуждают на выборгских кухнях.

Что происходит

«Делом Болучевского» сегодня в равной мере занимаются и полиция, и следком. Не так, чтобы очень дружно и в тесной связке, но это уже детали. Плюс комитет финансов Ленинградской области с зампредом регионального правительства Романом Марковым во главе ведут проверку со своей стороны.

Проще говоря, финансисты выявляют любые сомнительные «платежи» по капремонтам, дорожным работам и прочим бюджетным проектам в Выборгском районе. Все, что вызывает у них малейшие вопросы, передается органам следствия. Далее, по каждому сомнительному факту возбуждается уголовное дело, чтобы в дальнейшем был законный повод для проведения глубокой проверки с раскрытием банковских операций и опросом подрядчиков.

Но возбуждение уголовного дела еще не означает, что какое-то преступление и кража денег из бюджета имели место.

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Есть мнение, что по итогам всех масштабных проверок реальная стоимость «дела Болучевского» ограничиться гораздо меньшими, чем сегодня озвучивается, суммами.

В любом случае, до окончания следствия какие-то выводы делать крайне преждевременно.

Кто в СИЗО, кто в отставку

На самом деле, наверное, сегодня гораздо интереснее даже не сколько в реальности вывел Болучевский из бюджета Выборгского района: 5 млн или 100. Рано или поздно точные суммы ущерба будут установлены. И возможно, часть средств вернется в бюджет.

Важно, чтобы подобное впредь не повторилось ни в Выборгском районе, ни где-то еще по Ленинградской области.

И тут ключевое – неотвратимость наказания. Причем, не только для самого казнокрада, который сегодня всерьез и надолго прописался в СИЗО, но и для всех причастных. Прямо или косвенно.

Поэтому считаем правильным мнение жителей Выборга, которые требуют отставки всей руководящей верхушки районной администрации.

Потому что не должно получиться так, чтобы тот же глава администрации Геннадий Орлов потом смущенно разводил руками и говорил: «Это не я. Я ничего не знал. Просто пригрел змею на груди».

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Глава администрации должен нести ответственность за каждого члена своей команды. Управлять, контролировать, обеспечивать порядок. И если у него под носом несколько лет уводили из бюджета глобальные и точно не лишние для района суммы, значит сам недоследил, недоработал. И должен отвечать.

Не на скамью подсудимых, конечно. Но в отставку – это справедливо и по-мужски.

Политическая разминка

Но есть в этой истории и еще один неприятный момент.

Львиная доля денег, которые проходят по «делу Болучевского» — это предположения. Может крали, а может, и не крали. Вскрытие, то есть следствие, покажет.

И можно вполне обоснованно прогнозировать, что в ходе предстоящей в следующее году парламентской кампании в Госдуму и Заксобрание Ленинградской области, «дело Болучевского» станет лейтмотивом предвыборной агитации кандидатов от внесистемной оппозиции и активистов.

При этом в социальных сетях уже появляются вообще ничем не подтвержденные заявления с умышленно искаженными и завышенными суммами, которые, якобы, были украдены из «священных» для Выборга расходных статей бюджета на реставрацию объектов культурного наследия и капремонт исторических зданий. И это в корне не верно. Все работы по этим направлениям были выполнены в полном объеме, и основания для бюджетных расходов сомнения не вызывают. Тем более, что махинации производились с бюджетом Выборгского района, а не города или Фонда капремонта. Уверены, что в ближайшее время это подтвердят и следственные органы.

Но это уже дело будущего. При этом не важно, сколько денег в итоге «ушло» из бюджета Выборгского района. 700 млн, 100 или 5. Важно, чтобы виновные в этом деле были установлены и наказаны. А ущерб – возмещен.