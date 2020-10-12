В Петербурге погиб пассажир, упавший на рельсы в метро

Инцидент произошел вчера вечером, 11 октября, на красной ветке петербургского метрополитена.

Движение поездов на участке от станции «Площадь Ленина» до «Девяткино» красной было остановлено на 15 минут. Причина – на рельсы на станции «Выборгская» упал человек. Молодой парень скончался на месте происшествия. Эту информацию подтвердили в пресс-службе метрополитена.

Ранее на станции метро “Достоевская” человек спрыгнул на пути, убежал в тоннель и начал раздеваться. Через несколько минут его вернули на платформу.