Число случаев COVID-19 в Санкт-Петербурге превысило 48 тысяч, выздоровели 31,6 тысяч человек

Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 48 тысяч, при этом выздоровели более 31,6 тысячи человек, сообщает городской оперативный штаб.

За последние сутки в Санкт-Петербурге выявили 538 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 269 человек.

«Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 48 129 случаев заражения COVID-19. Скончались 3241 человек. Выздоровел 31 631 человек», — говорится в сообщении.

За последние сутки в Санкт-Петербурге обследованы на коронавирус 15 216 человек. Под медицинским наблюдением находится 3267 человек, из них 37 — в обсерваторе, 843 — контактные, 2387 — на самоизоляции.