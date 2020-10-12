В Выборге наладили резервное водоснабжение

В Выборге частично завершились работы по устранению неполадок с водоснабжением, с которыми столкнулись жители Петровского микрорайона.

Над устранением неполадок работали сотрудники «Леноблводоканала» и местной пожарно-спасательной части № 53. Причиной неполадок была неисправность на дюкерном водопроводе, расположенном над водой, в результате которой давление в сети снизилось.

Пожарные за пять часов проложили рукавную линию протяженностью более километра, чтобы в домах выборжцев из кранов потекла вода. В работе были задействованы четыре единицы техники и 15 спасателей, а также работники «Леноблводоканала», сообщили в пресс-службе организации.

Для местных жителей на время работ был организован подвоз питьевой воды.