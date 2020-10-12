Эксперт рассказал, почему важно ложиться спать не позже 23 часов

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на врача-ревматолога Викторию Львовскую, регенерация органов проходит в фазе глубокого сна – с 23:00 до 03:00.

Именно поэтому важно ложиться спать не позже 23:00. Организм людей, которые ложатся либо поздно ночью, либо под утро, не получает полноценный отдых. Способность к восстановлению теряется.

Эксперт отмечает, что неважно, сколько длится сон вне глубокой фазы. Даже если человек проспит 10 часов, это не равно полноценному отдыху.

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09.10.2020 207
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