Эксперт рассказал, почему важно ложиться спать не позже 23 часов

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на врача-ревматолога Викторию Львовскую, регенерация органов проходит в фазе глубокого сна – с 23:00 до 03:00.
Именно поэтому важно ложиться спать не позже 23:00. Организм людей, которые ложатся либо поздно ночью, либо под утро, не получает полноценный отдых. Способность к восстановлению теряется.
Эксперт отмечает, что неважно, сколько длится сон вне глубокой фазы. Даже если человек проспит 10 часов, это не равно полноценному отдыху.
Вам будет интересно
Спикер – заместитель директора Института Информационных Технологий Университета «Синергия» Антон Аверин. Злоумышленники смогут воспользоваться фотографиями и геоданными чтобы выследить человека или...
09.10.2020 207