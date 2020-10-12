В России отмечается нехватка полигонов для мусора  

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Как сообщают РИА «Новости» со ссылкой на руководителя экооператора Алексея Макрушина, около 20% мусора в России вывозить некуда. Полигонов не хватает.

Алексей Макрушин подчеркнул, что в 20 регионах дефицит полигонов составляет более 50% от образующихся отходов. Среди таких регионов Северный Кавказ и Дальний Восток, где есть еще и проблемы с доступом транспорта.

«Там обращение с отходами выстроено как? Рядом с удаленными поселками есть какая-то свалочка в лесу. Собственно, и все», – рассказал Алексей Макрушин

Счетная палата России сочла ситуацию в обращении с ТКО в России неблагополучной, а соответствующую реформу – безуспешной.

Вам будет интересно
В России отмечается нехватка полигонов для мусора   тко, Россия
В Петербурге собрали 20 тонн мусора на экологических соревнованиях
В Петербурге по итогам "Осеннего Кубка Чистоты" удалось собрать рекордные 20 тонн мусора. Акция проходила одновременно в 13 точках города. Организатором...
12.10.2020 66
Автор