Как сообщают РИА «Новости» со ссылкой на руководителя экооператора Алексея Макрушина, около 20% мусора в России вывозить некуда. Полигонов не хватает.

Алексей Макрушин подчеркнул, что в 20 регионах дефицит полигонов составляет более 50% от образующихся отходов. Среди таких регионов Северный Кавказ и Дальний Восток, где есть еще и проблемы с доступом транспорта.

«Там обращение с отходами выстроено как? Рядом с удаленными поселками есть какая-то свалочка в лесу. Собственно, и все», – рассказал Алексей Макрушин

Счетная палата России сочла ситуацию в обращении с ТКО в России неблагополучной, а соответствующую реформу – безуспешной.