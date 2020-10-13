Миллион яиц из Ленобласти успешно прошли проверку перед отправкой в ОАЭ

В Большом порту Санкт-Петербурга завершена проверка 1,2 миллиона яиц из Ленобласти перед отправкой в ОАЭ.
Ветеринарный контроль успешно прошли все три партии, произведенные на ленинградской птицефабрике. Яйца полностью соответствовали ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортера и отправились к получателю.
Ранее ivbg.ru сообщал о том, что турецкое издание Sabah составило список продуктов, которые ускоряют старение организма.
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11.10.2020 207