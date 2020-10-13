Чемпионат, который в этом году проходил в Ломоносовском районе Ленобласти, также принес серебряную медаль в личном зачете Ивану Звездину.

Команда Ленобласти заняла второе место на Кубке России по спорту сверхлегкой авиации в дисциплине «параплан-полет на точность». Первое место досталось парапланеристам из Калининграда, третье ─ из Карачаево-Черкессии.

Как уже ранее писал ivbg.ru, парапланеристка из Санкт-Петербурга получила травмы в результате жёсткой посадки в горах в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, сообщает региональное ГУ МЧС.