Подробности: убегавший от полиции и устроивший ДТП в Волхове водитель был нетрезв

Как сообщал ivbg.ru, 13 октября Волхове во время полицейской погони произошло ДТП. Двое мужчин пытались уйти от полиции на автомобиле и врезались в дерево. Стали известны подробности преследования.

Водитель пикапа на базе «УАЗ Патриот» пересек перекресток Кировского проспекта и улицы Маяковского на запрещающий сигнал светофора и проигнорировал требование дорожных полицейских остановиться.

Полиция организовала погоню. Уже на следующем перекрестке «УАЗ Патриот» задел Lada Granta, после чего врезался в дерево. Lada Granta при этом въехала в Renault Logan. Водитель и пассажир пикапа находились в состоянии опьянения.