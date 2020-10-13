Подробности: убегавший от полиции и устроивший ДТП в Волхове водитель был нетрезв

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщал ivbg.ru, 13 октября Волхове во время полицейской погони произошло ДТП. Двое мужчин пытались уйти от полиции на автомобиле и врезались в дерево. Стали известны подробности преследования.

Водитель пикапа на базе «УАЗ Патриот» пересек перекресток Кировского проспекта и улицы Маяковского на запрещающий сигнал светофора и проигнорировал требование дорожных полицейских остановиться.

Полиция организовала погоню. Уже на следующем перекрестке «УАЗ Патриот» задел Lada Granta, после чего врезался в дерево. Lada Granta при этом въехала в Renault Logan. Водитель и пассажир пикапа находились в состоянии опьянения.

ДТП в Волхове
Подробности: убегавший от полиции и устроивший ДТП в Волхове водитель был нетрезв подробности, Ленинградская область, ДТП, Волхов
Подробности: убегавший от полиции и устроивший ДТП в Волхове водитель был нетрезв подробности, Ленинградская область, ДТП, Волхов

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13.10.2020 110

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