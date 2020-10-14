В Ленобласти на дистанционное обучении перевели 42 класса

На сегодняшний день на дистанционном обучении из-за коронавируса находятся 1 048 школьников, всего в Ленобласти учатся около 178 тысяч детей.

Как сообщил глава комитета среднего и профессионального образования Сергей Тарасов, на сегодняшний день полностью закрытых на карантин школ нет. Отмечается, что каждый случай подозрения на коронавирусную инфекцию рассматривается точечно, после совместно с Роспотребнадзором принимается решение о переводе на «дистанционку».

Ранее мы рассказывали, что школы Ленобласти не планируют переходить на дистанционное обучение из-за COVID-19. Осенние каникулы запланированы с 26 октября по 3 ноября. В настоящий момент каникулы перенесены на более ранний срок только в четырех школах.