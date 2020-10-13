Школы Ленобласти не планируют переходить на дистанционное обучение из-за COVID-19

Об этом доложил председатель регионального комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов.

Как рассказали в пресс-службе Закс Ленобласти, на очередном заседании постоянной комиссии по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи, состоявшемся 12 октября, парламентарии Ленобласти заслушали доклад об актуальной ситуации по распространению коронавирусной инфекции в образовательных учреждениях региона.

Сергей Тарасов подчеркнул, что учебный год в Ленобласти начался в штатном режиме. Большинство педагогов прошли тестирование на COVID-19, вирус был выявлен у единиц. В соответствии с принятыми нормами, в образовательных учреждениях проводится целый комплекс мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции: отменены массовые мероприятия, на входе производится обязательная термометрия, в школах и детсадах созданы все необходимые гигиенические условия.

По словам главы комитета, осенние каникулы запланированы с 26 октября по 3 ноября. В настоящий момент каникулы перенесены на более ранний срок только в четырех школах: Колтушской, где дети отдыхают уже с 5 октября, а также в Киришской гимназии, Сланцевской школе №3 и Шлиссельбургской школе №1 — в этих учебных заведениях школьники каникулы уже отгуляли.

«Чтобы оперативно получать информацию о проблемных ситуациях, мы ежедневно собираем данные от районных комитетов образования и еженедельно проводим с ними совещания по конференцсвязи», — отметил Сергей Тарасов.

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Таким образом, на сегодняшний день в регионе нет полностью закрытых школ, одна школа находится на преждевременных каникулах. Закрыты отдельные классы в 27 школах — это лишь 3,8% от общего количества школ в регионе (в Гатчине и Сосновом Бору по 8 классов, во Всеволожске — 22 класса и еще по несколько классов почти в каждом районе).

Всего было закрыто на карантин по ковиду 50 классов, около 40 уже выходят на обучение. Полностью закрытых детских садов нет, не работают 10 групп в детсадах региона. Закрытый на карантин Бегуницкий агропромышленный техникум уже работает в штатном режиме. В настоящее время на карантине Лужская школа искусств. Всего в системе образования региона на данный момент имеют признаки заболевания коронавирусной инфекцией 62 обучающихся и воспитанника и 68 педагогов и воспитателей. На карантин по ОРВИ закрыта всего одна группа учреждения допобразования и 3 группы в детских садах.

«Ситуация с коронавирусом в образовательных учреждениях региона сегодня стабильная, предпосылок для преждевременного ухода на каникулы или дистанционное обучение нет», — подытожил глава комитета.

Председатель комиссии Александр Перминов напомнил, что с нового учебного года школы региона перешли на бесплатное двухразовое горячее питание и попросил Сергея Тарасова объяснить, как кормят школьников, вынужденных учиться по субботам.

«По результатам мониторинга, в субботу ведутся занятия в 127 общеобразовательных учреждениях из 331, из которых в 115-ти питание по субботам организовано, — ответил председатель комитета образования. — В оставшихся двенадцати школах в этот день дети проводят там менее трех часов, что не предполагает кормление».

Он подчеркнул, что все вопросы по бесплатному питанию в школах находятся на особом контроле, так как на это из бюджета выделяются значительные суммы: в следующем году на эту статью расходов запланировано полтора миллиарда рублей.

Напомним, что в обращении к Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил обеспечить бесплатным горячим питанием детей-учащихся 1-4 классов. Глава Ленобласти подчеркнул, что все 358 школ готовы с 1 сентября 2020 года обеспечивать горячим питанием учеников младших классов на бесплатной основе. Закон о внесении изменений в Социальный кодекс, регламентирующий бесплатное питание школьников младших классов, был принят Законодательным собранием региона 8 июля.