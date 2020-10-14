В Ленобласти из-за пандемии стали в два раза больше покупать загородную недвижимость

Интерес горожан к приобретению загородного жилья в Ленобласти вырос за год в 2,2 раза, а аренда — на 51%.

Средняя стоимость загородного дома при этом выросла на 24% и составляет 2,8 млн рублей. Аналитики «Авито Недвижимости» считают, что именно пандемия коронавируса внесла такие изменения в спрос. Обычно, покупка дачного дома имеет сезонный характер и приходится на весну, но сейчас осенний период ничуть не уступает весеннему.

Также спрос увеличился в Московской области – в 2,1 раза и в Крыму – на 72%.

Ранее мы рассказывали, недвижимость в каких странах больше всего привлекает россиян.