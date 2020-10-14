Ленобласть вошла в тройку регионов России по качеству образования

Ленобласть заняла третье место рейтинга среди регионов России по качеству образования, уступив первенство Москве и Московской области.

Эксперты Рособрнадзора оценивали субъекты по девяти критериям. Образовательная система Ленобласти набрала 304 балла из 321 возможного. Наивысшие оценки эксперты Рособрнадзора поставили за качество подготовки учеников, эффективность работы руководителей и методическую работу.

Ранее мы рассказывали, что школы Ленобласти не планируют переходить на дистанционное обучение из-за COVID-19, также не планируется перенос школьных каникул. На сегодняшний день в регионе на дистанционное обучении перевели 42 класса.