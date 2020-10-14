Две цыганки украли 34 тысячи рублей у жительницы Ульяновки

В полицию Тосненского района обратилась 68-летняя жительница поселка Ульяновка.
К ней домой 12 октября постучались две цыганки в черных куртках. Незнакомки спросили, не знает ли хозяйка, где можно поблизости снять комнату в частном доме. Когда они ушли, пострадавшая обнаружила пропажу 34 тысяч рублей.
Ранее ivbg.ru сообщал о том, что цыгане с помощью похищения хотели забрать квартиру у 58-летней петербурженки.
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