Две цыганки украли 34 тысячи рублей у жительницы Ульяновки

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

В полицию Тосненского района обратилась 68-летняя жительница поселка Ульяновка.

К ней домой 12 октября постучались две цыганки в черных куртках. Незнакомки спросили, не знает ли хозяйка, где можно поблизости снять комнату в частном доме. Когда они ушли, пострадавшая обнаружила пропажу 34 тысяч рублей.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что цыгане с помощью похищения хотели забрать квартиру у 58-летней петербурженки.

Вам будет интересно
Две цыганки украли 34 тысячи рублей у жительницы Ульяновки ульяновка, Тосненский район, Ленинградская область
Видео: в Волхове цыганский барон и его подельники задержаны за кражи у пенсионерок
По подозрению в кражах из квартир пенсионеров в Пикалево и Тихвине 28 июля задержана цыганка из Волхова. Вместе с ней...
29.07.2020 900
Автор