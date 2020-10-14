Задержаны трое телефонных аферистов, обманувшие пожилых петербуржцев на 500 тыс. рублей

Трое подозреваемых в телефонном мошенничестве – двое мужчин и женщина – задержаны в Санкт-Петербурге. В общей сложности они украли у пенсионеров около 500 тысяч рублей.

Мошенники звонили пожилым жителям Санкт-Петербурга. В разговорах они представляясь родственниками и рассказывали историю про украденную сумку с деньгами и документами, за возвращение которой якобы требовался выкуп.

Пенсионеры соглашались помочь в беде и «занять» денег. К ним приезжал один из мошенников и забирал наличные. Всего от их действий пострадали шестеро пенсионеров в возрасте от 83 до 90.