Кинофестиваль «Литература и кино» в этом году пройдет в онлайн-формате

XXVI Российский кинофестиваль «Литература и кино» пройдёт в этом году в онлайн-формате, сообщают организаторы.

Российский кинофестиваль «Литература и кино» проходит в Гатчине с 1995 года. С тех пор уже 25 лет он ежегодно представляет новинки российского и мирового кинематографа.

«XXVI российский кинофестиваль «Литература и кино» в 2020 году впервые пройдёт в дистанционном формате, а это значит, что станет более доступным для своего зрителя по всему миру и получит более качественную обратную связь», — говорится в сообщении.

Онлайн-формат кинофестиваля выбран в соответствии с постановлением правительства Ленинградской области «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области». Гатчинский район Ленинградской области входит в «красную» зону, где запрещены массовые мероприятия.

«Для нас, как и для наших зрителей, онлайн-формат – это новая форма организации фестиваля. Но мы считаем, что именно она должна дать нашему кинофоруму с богатой историей и сложившимися традициями толчок к внедрению новых идей и задумок. К тому же, именно онлайн-формат позволит в сотни раз увеличить число наших зрителей – ведь кинозал вмещает в себя только 600 человек, а мероприятия кинофестиваля в интернете и по телевидению смогут посмотреть тысячи зрителей, в независимости от их местонахождения, здоровья, возможностей, в том числе финансовых, ведь все трансляции будут бесплатными», — отметила гендиректор фонда «Российский кинофестиваль «Литература и кино» Анна Моденова.

Вам будет интересно Школьники Ленобласти вышли в финал всероссийского фестиваля По итогам заочного тура федерального этапа фестиваля детского и юношеского творчества победителями стали четверо ленинградских школьников и Бокситогорский центр дополнительного... 06.10.2020 186

Фильмы конкурсного показа кинофестиваля в этом году смогут посмотреть только члены жюри, зрители смогут увидеть эти фильмы в рамках специального показа на фестивале следующего года. В дни проведения кинофестиваля — с 19 по 25 ноября – на официальном сайте кинофестиваля, в официальных группах социальных сетей «ВКонтакте» и Instagram, на канале YouTube будут транслироваться творческие встречи и выступления гостей и участников кинофестиваля.