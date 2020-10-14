Кинофестиваль «Литература и кино» в этом году пройдет в онлайн-формате

XXVI Российский кинофестиваль «Литература и кино» пройдёт в этом году в онлайн-формате, сообщают организаторы.
Российский кинофестиваль «Литература и кино» проходит в Гатчине с 1995 года. С тех пор уже 25 лет он ежегодно представляет новинки российского и мирового кинематографа.
Онлайн-формат кинофестиваля выбран в соответствии с постановлением правительства Ленинградской области «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области». Гатчинский район Ленинградской области входит в «красную» зону, где запрещены массовые мероприятия.
Фильмы конкурсного показа кинофестиваля в этом году смогут посмотреть только члены жюри, зрители смогут увидеть эти фильмы в рамках специального показа на фестивале следующего года. В дни проведения кинофестиваля — с 19 по 25 ноября – на официальном сайте кинофестиваля, в официальных группах социальных сетей «ВКонтакте» и Instagram, на канале YouTube будут транслироваться творческие встречи и выступления гостей и участников кинофестиваля.