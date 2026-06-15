Глава региона взял на контроль ситуацию семьи, которая не может использовать средства, выделенные на улучшение жилищных условий.

Семье из Коммунара помогут в решении проблемы с субсидией на улучшение жилищных условий. Ситуацию поставил на личный контроль глава Ленинградской области Александр Дрозденко.

С жалобой на бюрократические трудности при использовании господдержки женщина обратилась к губернатору в ходе прямой линии 15 июня. Со слов женщины, ее семье ранее выделили субсидию, но использовать ее они не могут из-за постоянно меняющихся условий.

Губернатор заявил, что поможет семье разобраться с проблемой в течение нескольких дней.