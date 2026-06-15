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Новости Социум

Семье из Коммунара помогут решить проблему с субсидией после вмешательства губернатора Ленобласти

Глава региона взял на контроль ситуацию семьи, которая не может использовать средства, выделенные на улучшение жилищных условий.

Семье из Коммунара помогут в решении проблемы с субсидией на улучшение жилищных условий. Ситуацию поставил на личный контроль глава Ленинградской области Александр Дрозденко.

С жалобой на бюрократические трудности при использовании господдержки женщина обратилась к губернатору в ходе прямой линии 15 июня. Со слов женщины, ее семье ранее выделили субсидию, но использовать ее они не могут из-за постоянно меняющихся условий.

Губернатор заявил, что поможет семье разобраться с проблемой в течение нескольких дней.

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15.06.2026
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Теги

Александр Дрозденко Коммунар прямая линия
Новости Социум

Взрывные работы пройдут в Выборгском районе до конца рабочей недели

Плановые работы по добыче ископаемых пройдут на карьерах Каменногорского поселения.

В период с 15 по 19 июня в карьерах Каменногорского поселения пройдут взрывные работы. Шумно будет с 10.00 до 17:00, предупреждают в администрации муниципалитета.

«Обращаем внимание, что проезд и нахождение на территории промплощадок, а также в радиусе опасной зоны (700 м) запрещены до окончания взрывных работ», — говорится в сообщении.

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Фото на миниатюре: администрация Выборгского района

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взрывные работы Выборгский район

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