Разрушающееся здание бывшего лицея в центре Сланцев снесут до конца 2020 года

Автор: Сергей Агутин
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Аварийное кирпичное здание профессионального лицея № 15 на улице Кирова в Сланцах снесут до 20 декабря. Соответствующий тендер уже объявлен. Стоимость проекта – 14,6 млн рублей.

Сланцев
Фото: Яндекс.Карты

Сооружение советских времен расположено в жилом массиве в центре Сланцев. Местные жители жаловались на отваливающиеся от строения кирпичи, а также прячущихся в нем бездомных.

Занятия в лицее № 15 были переведены в Сланцевский индустриальный техникум в 2012 году в ходе процесса реорганизации. Соответствующее распоряжение дано Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области.

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14.10.2020 64
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