Разрушающееся здание бывшего лицея в центре Сланцев снесут до конца 2020 года

Аварийное кирпичное здание профессионального лицея № 15 на улице Кирова в Сланцах снесут до 20 декабря. Соответствующий тендер уже объявлен. Стоимость проекта – 14,6 млн рублей.

Сооружение советских времен расположено в жилом массиве в центре Сланцев. Местные жители жаловались на отваливающиеся от строения кирпичи, а также прячущихся в нем бездомных.

Занятия в лицее № 15 были переведены в Сланцевский индустриальный техникум в 2012 году в ходе процесса реорганизации. Соответствующее распоряжение дано Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области.