Администрация Кузьмолово не может найти состоящий на балансе Nissan Teana

В полицию Всеволожского района 14 октября обратилась и. о. главы администрации Кузьмоловского Александра Казнова.

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Казнова попросила полицию найти Nissan Teana черного цвета 2014 года выпуска. Автомобиль находится на балансе администрации, но не передан ей при трансфере документации и транспортных средств.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что житель Парголово угнал Nissan Primera у экс-свекра и повредил ее в ДТП в деревне Порошкино во Всеволожском районе Ленинградской области.