Администрация Кузьмолово не может найти состоящий на балансе Nissan Teana

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

В полицию Всеволожского района 14 октября обратилась и. о. главы администрации Кузьмоловского Александра Казнова.

Вам будет интересно
Администрация Кузьмолово не может найти состоящий на балансе Nissan Teana Ленинградская область, кузьмолово, Всеволожский район
Во Всеволожске рецидивист вылетел в кювет на угнанном автомобиле, уходя от погони ДПС
На автодороге «Свердлова – Всеволожск» мужчина за рулем Ford Focus пытался скрыться от ДПС, но вылетел в кювет и перевернулся. Оказалось,...
14.10.2020 138

Казнова попросила полицию найти Nissan Teana черного цвета 2014 года выпуска. Автомобиль находится на балансе администрации, но не передан ей при трансфере документации и транспортных средств.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что житель Парголово угнал Nissan Primera у экс-свекра и повредил ее в ДТП в деревне Порошкино во Всеволожском районе Ленинградской области.

Автор