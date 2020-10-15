Лжесотрудник прокуратуры украл 440 тысяч рублей у пенсионерки из Мурино

В полицию Всеволожского района 14 октября обратилась 75-летняя жительница Мурино.

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На мобильный телефон пострадавшей позвонил неизвестный и представился сотрудником прокуратуры. Он сообщил, что, когда его собеседница покупала грибы, продавцы оказались мошенниками. И теперь пострадавшей полагается компенсация.

Чтобы получить выплату, женщине было необходимо внести часть денежных средств на сторонний счет. Пенсионерка поверила мошеннику, выполнила его инструкции и потеряла около 440 тысяч рублей.