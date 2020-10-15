Путепровод в Каменногорске закрыт на ремонт до января 2021 года – есть объезды

Автор: Сергей Агутин
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Путепровод на дороге «Каменногорск – Лесогорский» в Выборгском районе с 15 октября закрыт на капитальный ремонт до 2021 года.  

Это путепровод на станции Каменногорск 40км ПК8+51 Выборг-Хитола. Движение автобусов будет производиться по новому расписанию (ознакомиться можно здесь). На личном транспорте можно проехать по объезду (карта здесь).

Объездные проезды по региональным дорогам:

  • Дубинино – Михайловка (дорога «Дружноселье – Перевозное»);
  • Возрождение – Глубокое (дорога «Возрождение – Михайловка»);
  • Каменногорск – Дубинино (дорога «Каменногорск – Дубинино»).
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15.10.2020 124
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