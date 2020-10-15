«Старшее поколение» Ленинградцев приходит диспансеризацию

С начала 2020 года уже 45 273 ленинградцев старшего возраста прошли диспансеризацию, при этом 13 857 из них — сельские жители.

Как сообщили в комитете по соцзащите населения Ленобласти, кроме стандартных процедур, жители старшего поколения в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» прошли онкологический скрининг и анкетирование на выявление различных когнитивных нарушений здоровья, старческой астении и субдепрессии.

Напомним, что в Ленобласти продолжается акция «Ленинградское здоровье«. Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, в ходе акции жители могут не только побывать на приеме у врача, но и пройти необходимые обследования. Так, с начала акции 5313 пациентов смогли сделать флюорографию, а 860 женщин — маммографические исследования.